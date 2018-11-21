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İnterpol'ün yeni başkanı belli oldu

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu.

İnterpol'ün yeni başkanı belli oldu

Çinli Mıng Hongvey'in ülkesinde tutuklanmasının ardından boşalan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanlığına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

INTERPOL Genel Kurulu'nun Dubai'deki toplantısında yapılan seçimde, oyların 3'te 2'sini kazanan Kim, teşkilatın yeni başkanı oldu.

Kim, halen INTERPOL Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Alexander Prokopçuk'a karşı aday olmuştu.

ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri, Moskova yönetiminin teşkilatın "kırmızı bülten" statüsünü yurt dışındaki siyasi muhalifleri susturmak için suistimal edebileceği gerekçesiyle Prokopçuk'un seçilmesine karşı çıkıyordu. 

INTERPOL eski Başkanı Mıng, ülkesinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Pekin yönetimi tarafından görevden alınmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkan #interpol
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