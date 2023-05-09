O ülke intihar sıralamasında dünya lideri oldu
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre son 45 yılda dünya genelinde intihar oranları %45 arttı. Bugün intiharlar en yaygın 10 ölüm sebebi arasında gösteriliyor. İşte İntihar oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke!
İntihar oranları; cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, meslek, yaş grubu ve yaşanılan coğrafyaya göre ciddi boyutta değişkenlik gösterebiliyor.
Günümüzde her 100.000 ölüm olayı başına düşen intihar sayısına bakıldığında Türkiye, hem OECD hem de Avrupa ülkelerinin hayli altında seyrediyor. OECD ortalaması 10,25 iken Türkiye’de bu sayı 2,83’e kadar iniyor. Bunun yanında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde intihar oranlarının dünya ortalamasının bariz bir biçimde altındayken geri kalan Afrika kıtası, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın aynı ortalamayı yükselttiği görülüyor.
Ülkelere göre erkeklerin kadınlara göre intihar oranları
10· KAZAKİSTAN
Kazakistan, dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında onuncu sırada yer alıyor. Ülkede geçen sene 5 aylık bir süre içinde 86 genç intihar etti. Ne yazık ki bunların hepsi 18 yaşın altındaki çocuklardı. Reşit bile olmayan biri ne kadar strese girebilir diye düşünmeyin, depresyon her yaştan insanın başına gelebilir.
Bu vakaların çoğu, sınavlarda başarısızlık ve insanların utancıyla yüzleşecek kadar güçlü olamamak gibi yaygın sorunlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak genel olarak başarısızlık, dünyanın sonu değildir, birileri ancak denemekten vazgeçerse başarısız olur. Aşırı yalnızlık hissi de ne yazık ki intihara yol açabilir. Bu yüzden çocuklarınızın zorlandığını hissediyorsanız ya da siz bu duyguları yaşıyorsanız mutlaka yardım alın.
9· NEPAL
Nepal Polisi’ne göre, ülkede meydana gelen korkunç depremlerin ardından 965 kişi intihar etti. Nepal’in polis verileri ayrıca her yıl 4000’den fazla kişinin intihar ettiğini ve çoğunluğun doğal afetle ilgili korkular veya şikayetler nedeniyle gerçekleştiğini, geri kalanlar için de nedenin yoksulluk olabileceğini gösteriyor.