O ülke intihar sıralamasında dünya lideri oldu

10· KAZAKİSTAN

Kazakistan, dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında onuncu sırada yer alıyor. Ülkede geçen sene 5 aylık bir süre içinde 86 genç intihar etti. Ne yazık ki bunların hepsi 18 yaşın altındaki çocuklardı. Reşit bile olmayan biri ne kadar strese girebilir diye düşünmeyin, depresyon her yaştan insanın başına gelebilir.

Bu vakaların çoğu, sınavlarda başarısızlık ve insanların utancıyla yüzleşecek kadar güçlü olamamak gibi yaygın sorunlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak genel olarak başarısızlık, dünyanın sonu değildir, birileri ancak denemekten vazgeçerse başarısız olur. Aşırı yalnızlık hissi de ne yazık ki intihara yol açabilir. Bu yüzden çocuklarınızın zorlandığını hissediyorsanız ya da siz bu duyguları yaşıyorsanız mutlaka yardım alın.