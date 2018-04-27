Irak 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor. Seçim çalışmaları kapsamında illeri ziyaret eden Irak Başbakanı İbadi, IKYB'nin bölücü refarandum yenilgisi sonrası ilk kez Erbil'e gitti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, 25 Eylül bölücü refarandumundan ağır yenilgi alan Irak Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret etti.



12 Mayıs'ta yapılacak genel seçim çalışması için Erbil'e giden İbadi'yi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani karşıladı.



Barzani ile havalimanında basına kapalı bir araya geldi İbadi. Ardından Erbil milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı. Liderliğini yaptığı Zafer Koalisyonunda kısa bir konuşma yaptı Irak Başbakanı.



İbadi, IKBY'den daha fazla dayanışma talebinde bulundu. "Anayasa çerçevesinde ve demokratik bir ortamda aynı ülkeden olan kardeşler, aralarındaki tüm ihtilafları çözebilir." diye konuştu.



Irak'taki önceki genel seçimlere nazaran ilk defa Arap siyasi partileri IKBY'de seçim ofisleri açıp, buradan da oy almak için çalışmalar yürütüyor.



Başbakan İbadi'nin, Erbil'den sonra Duhok vilayetindeki seçim çalışmalarına katılması bekleniyor. İbadi, dün Musul ve Süleymaniye kentlerini ziyaret etmişti.





ulusal.com.tr