Barzani yönetiminin referandumdan geri atmaması üzerine başlatılan Kerkük operasyonunda, Irak Ordusu ile Peşmerge arasında bugüne kadarki en şiddetli çatışma yaşandı. Irak ordusu Kerkük’e bağlı Türkmen kasabası Altunköprü'de kontrolü sağladı. Peşmerge ise Irak ordusunun Erbil'e ilerlemesini engellemek için Zap nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurdu.

Irak ordusunun gelmesi ile gasp etmeye çalıştıkları Kerkük'ten kaçan Barzani'nin peşmerge güçleri, bu kez Türkmen kasabası Altınköprü'den geri çekilmek zorunda kaldı.



Operasyonları başladığı günden bu yana en şiddetli çatışma, Kerkük-Erbil yolu üzerindeki Altınköprü kasabasında yaşandı.



Peşgerme, Kerkük'ten sonra Erbil'e doğru ilerleyen Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri ile Altınköprü'de çatışmaya girdi.



Şiddetli çatışma yaklaşık 3 saat sürdü. Kazanan ise ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çalışan Irak Ordusu oldu. Bağdat, Barzani yönetiminin elinde bulunan tartışmalı son bölge olan Altınköprü'nün kontrolünü tamamen ele geçirdi.



Irak kuvvetleri, hükümet binalarına Irak Merkezi Hükümeti'nin bayrağını astı.



Bir kez daha ağır bir yenilgi yaşayan Peşmerge, Irak ordusunun Erbil'e ilerlemesini engellemek için Altınköpru çıkışındaki Zap nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurdu.



Peşmerge güçleri kaçtıktan sonra federal bölgeden kasabaya doğru havan topu saldırısı yaptı.



Çatışmalarda ölen ya da yaralananlar konusunda bir açıklama gelmedi.



Haşdi Şabi Sözcüsü Kerim Nuri, Başbakan Haydar el İbadi'nin, Kerkük il sınırlarını geçmeyin talimatı verdiğini açıkladı.



Barzani yönetiminin merkezi konumundaki Erbil’e 50 km mesafedeki Altınköprü’de ağırlıklı olarak Türkmenler ve Kürtler yaşıyor.



Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, pazar gününden bu yana Kerkük, Ninova ve Diyalayı geri almıştı.