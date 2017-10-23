Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Çarşamba günü Ankara'ya geliyor. İbadi, Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek. Kritik ziyarette gündem ise sözde referandumun, Kerkük, teröre karşı mücadele, Habur sınır kapısı ve iki ülke arasındaki ilişkiler olacak.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 25 Ekim Çarşamba günü Ankara'ya gelecek.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İbadi, ziyareti kapsamında, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.



Yıldırım ve İbadi, çarşamba günü yapacakları görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.



Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.



Edinilen bilgilere göre, Kerkük ve terör karşı ortak mücadele de masaya yatırılacak.



Habur’un karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Peşmergeden Irak’a devredilmesi konusu da ele alınacak başlıklar arasında. Irak hükümetine bağlı gümrük memurları gümrük kapısını devralmak için havayolu ile Şırnak’a gelmişti. İbadi ile yapılacak görüşmede bu konu için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri görüşülecek.





ulusal.com.tr