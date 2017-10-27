Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 24 saat boyunca Irak'ın kuzeyindeki operasyonları durdurma emri verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki ilerleyişinin 1 gün durdurulması kararı verdi.



Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi.