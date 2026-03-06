Irak Başbakanı Sudani: Topraklarımızın saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede bölgede devam eden askeri operasyonlar ve bu operasyonların Irak üzerindeki etkileri ele alındı. Taraflar, son dönemde yaşanan güvenlik gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini hedef alan saldırıların reddedildiği ifade edildi.

Sudani görüşmede, “Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.