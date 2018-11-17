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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Tahran'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a giden Irak Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakata varıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Tahran'da

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, başkent Tahran'da İran Maden, Ticaret ve Sanayi Bakanı Rıza Rahmani karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Salih için Tahran’daki Saad Abad Sarayı'nda resmi tören düzenledi.

İki lider arasında yapılan baş başa görüşmede ticaret konusunda genişleme anlaşmasına varıldı. Ruhani, İran ile Irak arasındaki ticaret anlaşmasının 12 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkartılacağını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı, Tahran temasları kapsamında İranlı diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler de ele alınacak.

Irak Cumhurbaşkanı daha önce Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ü ziyaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tahran #berhem salih #ırak
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