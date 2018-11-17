Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi bir ziyaret kapsamında bugün sabah saatlerinde Tahran'a gitti. Irak Cumhurbaşkanı, İran'lı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşecek.

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret kapsamında İran'ı ziyaret etti.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i başkent Tahran'da İran Maden, Ticaret ve Sanayi Bakanı Rıza Rahmani karşıladı.



Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Tahran’daki Saad Abad Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.



Irak Cumhurbaşkanı'nın ayrıca diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtiliyor.



Görüşmelerde, Tahran-Bağdat ilişkileri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.



Irak Cumhurbaşkanı daha önce Kuveyt, BAE ile Ürdün’ü ziyaret etmişti.



ulusal.com.tr