banner999
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor
Anka ihracata uçuyor
Anka ihracata uçuyor
Erdoğan Trump ile görüştü
Erdoğan Trump ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Tahran'da

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi bir ziyaret kapsamında bugün sabah saatlerinde Tahran'a gitti. Irak Cumhurbaşkanı, İran'lı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşecek.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Tahran'da

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret kapsamında İran'ı ziyaret etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i başkent Tahran'da İran Maden, Ticaret ve Sanayi Bakanı Rıza Rahmani karşıladı.

Berhem Salih,  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Tahran’daki Saad Abad Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Irak Cumhurbaşkanı'nın ayrıca diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtiliyor.

Görüşmelerde, Tahran-Bağdat ilişkileri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. 

Irak Cumhurbaşkanı daha önce Kuveyt, BAE ile Ürdün’ü ziyaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #berhem salih #tahran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.