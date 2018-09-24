Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanını seçecek. Talabani'nin KYB'si geçen hafta Berham Salih'i aday göstermişti. Barzani tarafı da adayını açıkladı. KDP Cumhurbaşkanlığı için Fuad Hüseyin'i aday göstermeye karar verdi.

Irak'da cumhurbaşkanı adayı belli oldu.



Barzani'nin partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi, cumhurbaşkanlığı için Fuad Hüseyin'i aday göstermeye karar verdi. Partiden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Hüseyin'in isminin daha sonra parlamentoya sunulacağı ifade edildi.



Fuad Hüseyin, Ekim 2017'ye kadar Başkanlık Divanı Başkanı olarak görev yapmıştı.



Kürdistan Yurtseverler Birliği de geçen hafta Berham Salih’i cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmuştu.



Irak'ta Cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu. Ancak, Mesud Barzani liderliğindeki KDP de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söz sahibi olmak istiyor.



Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.



Irak Meclisi, yeni cumhurbaşkanını yarın seçecek. Amerikalıların Irak'a dayattığı mezhep ve etnik ayrımları sisteme göre Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Başbakanlığı Şiiler ve Meclis Başkanlığı Sünniler arasında paylaşılıyor.





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