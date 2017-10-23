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Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi: Kürtlerin ayrılma hakkı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi Moskova'da ağırladı. Lavrov, Rus şirketlerinin faaliyetlerini, Irak’ın tamamında daha kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını belirtti.  Caferi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Lavrov'u Irak'a davet etti

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi: Kürtlerin ayrılma hakkı yok

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Rusya'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı ile Moskova'da görüşen Caferi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu ve "Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı bulunmadığını" söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise, taraflara "diyaloğun başlatılması" önerisinde bulundu. Öte yandan Moskova'nın tutumunu "Irak'taki tüm siyasi temsilcilerle temas kuruyoruz" sözleriyle ifade etti. 

Lavrov, "Rus şirketlerinin faaliyetlerini, Kuzey Irak başta olmak üzere tüm Irak’ta daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Caferi, gelişen işbirliğinin devamı için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Lavrov'u Irak'a beklediklerini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #ibrahim cafer
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