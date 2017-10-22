Irak Eski Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari hakkında "kamu mallarına zarar verdiği ve bakanlığa ait araçları sivillere tahsis ettiği" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı Zebari hakkındaki kararın ceza kanununun 340. maddesi uyarınca verildiği aktarıldı.



Açıklamada, Zebari'nin görevi sırasında "kamu mallarına zarar verdiği ve Savunma Bakanlığına ait 7 arabayı sivil insanlara tahsis ettiği" belirtildi.



Açıklamada ayrıca, 340. maddeye göre, kamu mallarına zarar veren her memurun en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğine işaret edildi.