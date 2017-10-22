CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Irak eski Genelkurmay Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Irak Eski Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari hakkında "kamu mallarına zarar verdiği ve bakanlığa ait araçları sivillere tahsis ettiği" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak eski Genelkurmay Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Irak Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı Zebari hakkındaki kararın ceza kanununun 340. maddesi uyarınca verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Zebari'nin görevi sırasında "kamu mallarına zarar verdiği ve Savunma Bakanlığına ait 7 arabayı sivil insanlara tahsis ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 340. maddeye göre, kamu mallarına zarar veren her memurun en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğine işaret edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından memnunum'
Sonraki Haber
24 il halk kütüphanesinin çalışma süresi uzatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.