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Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı!

Kerkük'ten son dakika haberleri.... Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı!

Orak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal  polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent  merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Irak'ta Tuzhurmatu kaymakamı görevden alındı
Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kürt asıllı kaymakam Şellal Abdulvahid'in görevden alındığı bildirildi.

Salahaddin Valisi Ahmed el-Cuburi, yaptığı yazılı açıklamada, Tuzhurmatu Kaymakamı Abdulvahid'i görevden alarak yerine Emirli Nahiyesi Müdürü Adil Şekkur'u atadığını belirtti. Cuburi, Türkmen Şekkur'un önceki görevine de devam edeceğini aktardı.

Ayrıca, Tuzhurmatu'daki tüm dairelere görevlerini aksatmadan sürdürmeleri talimatı verdiğini ifade eden Cuburi, buna uymayanlar hakkında idari ve disiplin cezası uygulayacağını dile getirdi.

Peşmerge ile Irak güçleri arasında dün Tuzhurmatu'da saatlerce çatışma yaşanmış, Irak ordusunun bugün ilçenin tamamında kontrolü sağladığı kaydedilmişti.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kerkük #ırak hükümeti
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