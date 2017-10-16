Kerkük'ten son dakika haberleri.... Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Orak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.



Irak'ta Tuzhurmatu kaymakamı görevden alındı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kürt asıllı kaymakam Şellal Abdulvahid'in görevden alındığı bildirildi.



Salahaddin Valisi Ahmed el-Cuburi, yaptığı yazılı açıklamada, Tuzhurmatu Kaymakamı Abdulvahid'i görevden alarak yerine Emirli Nahiyesi Müdürü Adil Şekkur'u atadığını belirtti. Cuburi, Türkmen Şekkur'un önceki görevine de devam edeceğini aktardı.



Ayrıca, Tuzhurmatu'daki tüm dairelere görevlerini aksatmadan sürdürmeleri talimatı verdiğini ifade eden Cuburi, buna uymayanlar hakkında idari ve disiplin cezası uygulayacağını dile getirdi.



Peşmerge ile Irak güçleri arasında dün Tuzhurmatu'da saatlerce çatışma yaşanmış, Irak ordusunun bugün ilçenin tamamında kontrolü sağladığı kaydedilmişti.





