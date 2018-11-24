Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetti. En az 3 bin ev de zarar gördü.

Irak'ı sel vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi...



Üklenin kuzeyinde başta Salahaddin olmak üzere Musul ve Kerkük'te şiddetli yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.



Yağış sonucu meydana gelen selde ilk belirlemelere göre Şırgat ilçesinde 2 kadın ve 5 çocuk hayatını kaybetti, en az 3 bin ev zarar gördü.



Kerkük kentine bağlı Altunköprü ilçesinde bazı yollarda sel ve heyelanlar meydana geldi.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, sel sularının vurduğu Şırgat başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.



Abdulmehdi, hasarların tespit edilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu belirtti.



ulusal.com.tr