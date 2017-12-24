Irak ile Türkiye arasında yeni bir petrol boru hattı kurulacak. Açıklama Bağdat yönetiminden geldi. Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük’ten Ceyhan’a uzanacak petrol boru hattı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

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Barzani yönetimin sözde bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük’ün kontrolünü geri alan Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye'ye yeni petrol boru hattı kurma kararı aldı.



Açıklama, Irak Petrol Bakanlığına bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi SCOP'dan geldi.



Şirket açıklamasında Kerkük'ten Ceyhan'a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağı duyuruldu. Şirketlerin 24 Ocak'a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.



350 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın, günde bir milyon varil taşıma kapasitesine sahip olması bekleniyor.



Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmiş, düzenlenen saldırılardan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ağır hasar almıştı. Yeni boru hattının, eski hattın yanına inşa edileceği belirtildi.







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