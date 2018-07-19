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Irak'ın güneyindeki gösterilerden Türkmenler endişeli

Irak'ın güney kentlerinde hükümet karşıtı gösteriler sürerken Kerkük'teki Türkmenler endişe içinde. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı 3 farklı noktaya terör saldırısı yapıldı. Bu saldırılardan biri ise çocuk hastanesine düzenlendi. Ankara, saldırılarda yaralılara yardım için hazır olduğunu açıkladı.

Irak'ın güneyindeki gösterilerden Türkmenler endişeli

Irak'ın Basra kentinde başlayan gösteriler ülkenin güney şehirlerinde devam ediyor.

Elektrik kesintileriyle başlayan ve ekonomik olumsuzlukların öne sürüldüğü gösterilerde hükümet protesto ediliyor.

Zaman zaman da göstericilerle Irak güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, halkın kışkırtmalara gelmemesi gerektiğini söyledi.

Irak'ın güneyindeki Şii vatandaşların çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşanan olaylardanTürkmenler de endişe ediyor. Zira Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı noktalarda da kimliği belirsiz kişilerce terör saldırıları düzenlendi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi  Fatih Yıldız, Kerkük'te bir çocuk hastanesinin hedef alındığını ifade etti. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, yaralılara yardım noktasında Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi de bir açıklama yaptı. Salihi, Kerkük'teki saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ulusal Kanal'a konuşan Irak Türkmenlerinden Mahmut Kasapoğlu,  Kerkük'ten Bağdat'a giden yola ve El Hürriye bölgesine de birer adet  havan topu  atıldığını kaydetti. Havanların üstü açık bir arabadan atıldığını belirten Kaspoğlu, "Saldırıyı IŞİD mi yoksa Peşmerge mi yaptı belli değil" diye konuştu.  

Kasapoğlu, kuzeydeki Irak askerlerinin gösterileri bastırmak için güneydeki kentlere kaydırılmasının gündemde olduğu bilgisini verdi. Bu nedenle Kerkük'teki Türkmenlerin endişelerinin giderek arttığını ifade etti.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #prortesto #gösteri #Türkmen #Kerkük
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