TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı
Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
MB Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
MB Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ayakta

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ayakta, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı söyleyen Türkmen temsilcileri oyların yeniden sayılmasını istiyor. Protestolar devam ederken Irak Başbakanı Haydar İbadi'den açıklama geldi. İbadi, "Kerkük'te oylar yeniden sayılsın" dedi.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ayakta
Kerkük'te Türkmenler, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolarını üçüncü gününde sürdürüyor

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, Kerkük'te Türkmen ve Arapların oylarına yönelik şaibe iddialarına değindi. İbadi,  "Kerkük'teki şüpheli sandıkların açılarak sayımın yeniden yapılması gerekiyor. Bu, çok kolay ve 1 gün dahi sürmeyecek bir mesele." dedi.

 İbadi, "Oradaki tüm sandıkları yeniden açıp sayacağız. Bunu gerekirse Irak genelinde de yapacağız. Seçim komiserliğini şaibe iddialarını gidermek için acilen göreve çağırıyorum." dedi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler de kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek başlattığı gösterilere devam ediyor.

Gösteriye katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Gençlik Teşkilat Sorumlusu Muhammet Gökkaya, oyların elle sayılıncaya kadar "nöbet" yerlerinden ayrılmayacaklarını belirtti.  Gökkaya, "şaibeli ve hileli" bu seçimin tek sorumlusu ve suçlusunun seçim yüksek komiserliği olduğunu söyledi.


ulusal.com.tr

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.