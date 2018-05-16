Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ayakta, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı söyleyen Türkmen temsilcileri oyların yeniden sayılmasını istiyor. Protestolar devam ederken Irak Başbakanı Haydar İbadi'den açıklama geldi. İbadi, "Kerkük'te oylar yeniden sayılsın" dedi.

Kerkük'te Türkmenler, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolarını üçüncü gününde sürdürüyorIrak Başbakanı Haydar İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, Kerkük'te Türkmen ve Arapların oylarına yönelik şaibe iddialarına değindi. İbadi, "Kerkük'teki şüpheli sandıkların açılarak sayımın yeniden yapılması gerekiyor. Bu, çok kolay ve 1 gün dahi sürmeyecek bir mesele." dedi.İbadi, "Oradaki tüm sandıkları yeniden açıp sayacağız. Bunu gerekirse Irak genelinde de yapacağız. Seçim komiserliğini şaibe iddialarını gidermek için acilen göreve çağırıyorum." dedi.Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler de kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek başlattığı gösterilere devam ediyor.Gösteriye katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Gençlik Teşkilat Sorumlusu Muhammet Gökkaya, oyların elle sayılıncaya kadar "nöbet" yerlerinden ayrılmayacaklarını belirtti. Gökkaya, "şaibeli ve hileli" bu seçimin tek sorumlusu ve suçlusunun seçim yüksek komiserliği olduğunu söyledi.