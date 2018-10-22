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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
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