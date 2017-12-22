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Irak'ın kuzeyinde neler oluyor?

Irak'ın kuzeyinde ödenmeyen maaşlar nedeniyle başlayan protestolar kısa bir zamanda kent merkezinden birçok ilçeye yayıldı.

Irak'ın kuzeyinde neler oluyor?

Yaşanan ekonomik krizin nedenlerini ekonomistler değerlendirdi. Uzmanlara göre, Başkent Erbil'de yaşayan halk Kuzey Irak ve Merkezi Yönetim arasında yaşanan sorunların biran önce çözülmesini bekliyor. 

Süleymaniye'de ödenmeyen maaşlar sebebiyle başlayan hükümet karşıtı protestolar kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü. 

Iraklı uzmanlara göre ülkede yaşanan krizin sebebi, birçok sektörde yaşanan sorunlar... 

Yetkililer, hükümetlerin yaşadığı problemler ne olursa Irak halkının kenetlenmekten yana olduğunu söylüyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #erbil
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