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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı
5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

 Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #avaşin basyan #pkk #ırak
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