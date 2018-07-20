Irak'ta hükümetin sükunet çağrıları ve iyileştirme vaatlerine rağmen güneydeki protestolar devam ediyor. Ülkenin güneybatısındaki Meysan kentinde İran Sınır Kapısı yolunu trafiğe kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Irak'ın güneybatısındaki Meysan kentinde hükümetten hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen protestocular, İran Sınır Kapısı yolunu trafiğe kapattı.



Su ve elektrik kesintileri ile işsizlik sorunlarını eleştiren pankartları taşıyan protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.



Meysan Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Kerim el-Esedi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yolu açmaları için müdahale ettiğini, karşı gelenlerden bir kısmının gözaltına alındığını söyledi.



Ülkenin güneyinde bir süredir devam eden protestoların durması için çaba sarfeden Haydar İbadi hükümeti ise bölgeye yeni ekonomik destek getirilmesi ve istihdam alanları oluşturulmasına karar verdi.



Öte yandan Savunma Bakanlığı Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Bağdat ve diğer bölgelerde kontrolün güvenlik güçlerinin elinde olduğu belirtildi.



Irak'ın en önemli gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.



Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.