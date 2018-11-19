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Irak'ın Tikrit kentinde patlama

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak şüpheler teör örgütü Işid üzerine yoğunlaşıyor.

Irak'ın Tikrit kentinde patlama

Irak'ın Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü araç patlatıldı. 

Irak Savunma Bakanlığı, Tikrit'te yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Patlamadan sonra olay yeri güvenlik kordonu altına alındı ve soruşturma başlatıldı. 

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak terör örgütü Işid, saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de Işid'in ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmişti. Ancak Işid'e ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #tikrit
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