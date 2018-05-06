Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu. El-Dişişe bölgesine düzenlenen operasyonda örgüte ait hedeflerin bombalandığı belirtildi.

Irak hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine operasyon düzenledi.Operasyon talimatını bizzat Başbakan Haydar El-İbadi'nin verdiği belirtildi.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada; Irak savaş uçaklarının El-Dişişe bölgesindeki IŞİD mevzilerine ağır bombardıman düzenlediği kaydedildi.Doğu Guta'yı temizleyerek önemli bir zafer kazanan Suriye ordusu da, ülkedeki temizlik harekâtına devam ediyor.Şam'ın güneyindeki Hacer el Esved’teki silahlı gruplar ağır darbe aldı. Suriye ordusu, kentin güney bölümünü tamamen kontrol altına aldı.Suriye ordusu kentin kuzeyinde de operasyon başlattı. Bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.