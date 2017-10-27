Kerkük Peşmerge'den temizlendi ancak bölgedeki çatışmalar sürüyor. Irak ordusu, Erbil-Dahok sınırına askeri birlikler gönderdi. Fişhabur'a doğru ilerleyen birliklere ihtiyaç halinde hava operasyonuyla destek verilecek

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Kerkük'ün kurtarılmasının ardından şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Irak güçlerinin Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova’ya üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği belirtildi.



Irak güçlerinin Duhok ile Türkiye arasındaki Fişhabur Sınır Kapısı'nı kontrol altına almak istediği de kaydedildi.



Peşmerge'nin ise Avrupa ve Amerika'nın silahlarını kullandığı öne sürüldü. Irak ordusundan bir yetkili, Peşmergenin son saldırısında, Avrupa Birliği ve Amerikan yapımı füzeleri kullandığını söyledi.



Bağdat hava operasyonlarını da gündeme aldı. Irak ordusunun 16. Bölük Komutanı Albay Macit Hüseyin, Fişhabur Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için gerekirse hava saldırıları da yapacaklarını açıkladı.



Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Kerkük'teki operasyonda büyük başarı sağlayan Haşdi Şabi'yi hedef aldı.



Sözcü, Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in Kerkük'teki rolüne ilişkin konuştu.



Nauert, "O kişi bir teröristtir. Haberler doğruysa asker toplama çalışmalarının başarısızlıkla sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.



ulusal.com.tr