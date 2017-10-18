Irak'ın Kerkük kentinin tamamında güvenliğin sağlandığı açıklandı.
Kerkük'te Güvenliği Sağlama Operasyonu Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandı. Bu, Dibis ilçesi, Multeka nahiyesi, Güney Bay Hasan, Kuzey Bay Hasan ve Habbaz petrol sahasını da kapsadı." ifadelerine yer verildi.
Diyala'ya bağlı Hanekin, Celvela ile Musul'da Mahmur, Başika ve Musul Barajı, Uveynat Nahiyesi, Sincar ilçesi, Rabia ve Musul Ovası'nda bazı bölgelerde de kontrolün sağlandığı ve güvenlik güçlerinin buralarda yeniden dağılımının yapıldığı belirtildi.
Kerkük'te Güvenliği Sağlama Operasyonu Komutanlığı, Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandığını duyurdu.
Irak'ın Kerkük kentinin tamamında güvenliğin sağlandığı açıklandı.
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