Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK uzantısı HDP'yi Erbil'den çıkardı. HDP temsilciliğini kapatan bölgesel yönetim, temsilcilerini de güvenlik güçlerince Talabani kontrolündeki Süleymaniye sınırına bıraktı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı
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HDP Erbil’den kovuldu. Temsilcileri de kent dışına çıkarıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde, PKK terör örgütünün uzantısı HDP ile ilgili bu dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Barzani ailesi yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin Erbil'deki bürosunu kapattığı açıkladı. HDP temsilcilerinin de güvenlik güçlerince kent dışına çıkarıldığı belirtildi.

HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince iki ayrı araca bindirilerek Talabani kontrolündeki Süleymaniye sınırına bırakıldı.

Sınır dışı edilen HDP'lilerden konuya ilişkin açıklama geldi. HDP’liler adına konuşan Hikmet Hatip, "6 Kasım'da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Dosyalarımızı yanlarına aldılar ve 26 silahlı asayiş üyesi eşliğinde bizleri iki araca yerleştirdiler. Bizlere, 'Süleymaniye'ye gidin' dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık." ifadelerini kullandı.

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