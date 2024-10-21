Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimleri yapıldı.



Bin 191 adayın yarıştığı seçimlere katılım yüzde 72 olarak açıklandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi birinci parti, Kürdistan Yurtseverler Birliği ikinci ve Yeni Nesil ise üçüncü parti oldu.



Yerel medyada Irak Türkmen Cephesi’nin oy sayısına ilişkin veri paylaşılmazken Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, kotaya göre aldığı 3 bin 500 oy ile Erbil’de Türkmen kotasından yeni dönem Parlamentosuna girmeyi kesinleştirdiğini söyledi.