Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimleri yapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi birinci parti, Kürdistan Yurtseverler Birliği ikinci ve Yeni Nesil ise üçüncü parti oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimleri yapıldı
Yayınlanma:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimleri yapıldı.

Bin 191 adayın yarıştığı seçimlere katılım yüzde 72 olarak açıklandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi birinci parti, Kürdistan Yurtseverler Birliği ikinci ve Yeni Nesil ise üçüncü parti oldu.

Yerel medyada Irak Türkmen Cephesi’nin oy sayısına ilişkin veri paylaşılmazken Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, kotaya göre aldığı 3 bin 500 oy ile Erbil’de Türkmen kotasından yeni dönem Parlamentosuna girmeyi kesinleştirdiğini söyledi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiFırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiYurt
ırak kürt bölgesel yönetimi
Günün Manşetleri
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği şüpheli İstanbul'da yakalandı
Fethullah Gülen öldü
"İstanbul Barosu PKK'ya emanet edildi"
Fenerbahçe, Samsun'da yara aldı
Yılmaz Tunç'tan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelerle ilgili açıklama
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında hata yapmadı
Çok Okunanlar
Fethullah Gülen öldü Fethullah Gülen öldü
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Kastamonu'da korkunç olay Kastamonu'da korkunç olay
Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçrad Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçrad
Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek? Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek?