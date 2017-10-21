Irak ordusu ülkenin kuzeyine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Altınköprü'den harekete geçen ordu birlikleri Erbil'e 10 kilometre kadar yaklaştı. Bölgede çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Bu arada Musul yönünden yapılan operasyonda da 2 petrol sahası daha peşmergeden alındı

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Irak ordusu, Kerkük'teki son peşmerge noktası Altınköprü'yü kurtardı. Ordu birlikleri ülkenin kuzeyine doğru ilerliyor.



Irak ordusu ağır silahlar ve tanklarla Altınköprü'den de Kuştepe'ye doğru harekete geçti. Irak ordusunun Erbil'e mesafesi yaklaşın 10 kilometre.



Kuştepe, Saddam Hüseyin döneminde Erbil ile Bağdat arasındaki sınır olarak belirlenmişti. Kuştepe peşmergeden alınırsa Barzani, 1991 yılındaki sınırlarına tekrar dönmüş olacak.



Operasyonlar Musul tarafından da devam ediyor. Ordu güçleri son olarak Musul'un Zummar kasabası ile iki petrol sahasını Peşmerge'den aldı. Kasabadaki Peşmerge güçleri geri çekildi.



Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı"nın, Irak devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Orduya bağlı 15.Tugay güçleri Musul'un 35 kilometre kuzeybatısındaki Zummar kasabasında kontrolü sağladı." denildi.



"Batme" ve "Ayn Zale" petrol sahalarının ordu güçlerinin eline geçtiğine işaret edilen açıklamada, böylece Irak güvenlik güçlerinin denetimine geçen petrol kuyularının sayısının 44'e ulaştığı ifade edildi.



Öte yandan Atltınköprü'de çıkan çatışmada Erbil'in eski asayiş müdürü Peşmerge Yarbayı Gazi Dolemary'ın da öldüğü belirtildi.



ulusal.com.tr