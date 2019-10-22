Irak Ordusu'ndan kritik açıklama "ABD askerleri transit geçiş için izin aldı"

Suriye'den ayrılan ABD askeri konvoyları, Irak'a giriş yaptı. Suriye'deki üslerinden yeni ayrılan diğer ABD birliklerinin de Irak'a geçmesi bekleniyor.

Irak Ordusu ise Irak'a giden ABD birlikleri için çok kritik bir açıklama yaptı.

Irak Ordusu, Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmaya izni olmadığını ve kısa sürede ülkeden ayrılacaklarını açıkladı.

Irak'ın dışına çıkmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne giriş için izin aldıkları vurgulandı. Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın aktardığı açıklamada, "Bu birliklerin Irak'ın içerisinde kalmasına onay verilmedi" denildi.

Irak'ta hâlihazırda Irak güçlerine eğitim verme ve IŞİD'in ülkede yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla 5 binden fazla ABD askeri bulunuyor.

ulusal.com.tr