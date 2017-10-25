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Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

Irak güçlerinin, terör örgütü PKK/PYD militanlarının çekilmesinin ardından Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

Irak güçlerinin, terör örgütü PKK/PYD militanlarının çekilmesinin ardından Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Albay Hasan Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orduya bağlı 15. Bölük güçleri, Musul'un kuzeybatı kesimindeki Rabia Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı. Ordunun PYD'li teröristlerden bölgeden çekilerek Suriye tarafına geçmelerini istemesi ve bunun gerçekleşmesi üzerine sınır kapısında kontrol sağlandı." dedi.

Rıza, Irak ordusunun yaklaşık bir hafta önce Rabia nahiyesinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bugün de 2014'ten bu yana kapalı olan sınır kapısı binasında konuşlandığını ve buradaki güvenlik işlemlerini de ele aldığını aktardı.

Terör örgütü PKK/PYD, Peşmerge güçlerinin Rabia nahiyesini IŞİD'ten aldığı Ekim 2014'ten bu yana sınır kapısının iki tarafını da elinde bulunduruyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak ordusu #Rabia Sınır Kapısı #pkk #pyd
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