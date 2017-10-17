Irak'ta Kerkük'ün ardından Bağdat'tan Sincar hamlesi geldi. Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri Musul'un Sincar ilçesinde kontrolü sağladı. Öte yandan Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahasından da Peşmerge çıkarıldı. Irak Petrol Bakanlığı tarafından "Kerkük'teki tüm petrol tesisleri Bağdat kontrolüne geçti" açıklaması yapıldı

Irak ordusu Peşmerge'nin denetimindeki Musul'a girdi. Sincar ilçe merkezinde kontrol tamamen sağladı. Iraklı güvenlik güçleri, Musul'un Mahmur ilçesinden de Peşmerge'yi temizledi.



Bağdat yönetimi operasyonu sabahın erken saatlerinde başlattı. Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir güç Musul'a doğru ilerledi.



Sincar'da herhangi bir çatışmanın çıkmadığı belirtildi. Peşmerge'nin, tüm devlet dairelerini boşaltılıp geri geçildiği ifade edildi. Kurtarılan Mahmur'da da durumun aynı olduğu kaydedildi.



Öte yandan İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğu öğrenildi. Söz konusu ilçede KDP'ye bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.



Kerkük operasyonu da tüm hızıyla sürüyor. Irak güçleri, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahasında kontrolü ele geçirdi. Peşmerge ise Irak ordusu karşısında direnemeyip geri çekilmek zorunda kaldı.



Bay Hasan petrol sahası Barzani'nin en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Irak Bölgesel Yönetimi'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.



KERKÜK'TEKİ PETROL TESİSLERİ BAĞDAT'IN KONTROLÜNDE



Irak Petrol Bakanlığı tarafından "Kerkük'teki tüm petrol tesisleri Bağdat kontrolüne geçti" açıklaması yapıldı.



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