Irak ordusunun, emperyalistlerin desteği ile ülkeyi bölmeye çalışan Barzani yönetimine karşı mücadelesi sürüyor. Kerkük'ü geri alan ordu güçleri Erbil'e doğru ilerliyor. Irak güçlerinin, Erbil'in kuzeyine 2 kilometre kala 36'ncı paralelde konuşlanacağı duyuruldu.

Irak ordusunun Kerkük ve çevresinde ilerleyişi sürüyor.Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, Erbil'e saldırı olmayacağını açıklamasının ardından ordusu güçlerinin konuşlanacağı nokta da belirlendi.Kerkük Polis Müdürü Albay Hattap Ömer, ordu güçlerinin Erbil'in kuzeyine 2 kilometre kala 36'ncı paralel hattında duracağını açıkladı. Irak ordusunun konuşlanacağı alanın, Erbil-Kerkük karayolundaki Kuştepe kasabasının çıkışındaki Şerava noktası olabileceği belirtiliyor.Altınköprü ile Erbil'i birbirine bağlayan kasabanın çıkışındaki kontrol noktasını kontrol altına alan ordu güçleri, burada beklemeye baladı. Yolun kapalı olması nedeniyle Kerkük'e araç trafiği geçici olarak durduruldu.Musul'a bağlı bölgelere ilerleyişini sürdüren ordu güçleri, Peşmergenin çekildiği Musul'a bağlı Ayin Zala ve Zummar ilçesi ile bazı petrol yataklarının bulunduğu bölgeyi geri aldı.Irak ordusu, Erbil'e bağlı olan ancak Süleymaniye'deki KYB yönetiminin denetimindeki Köysancak ilçesine bağlı Tak Tak kasabasındaki zengin petrol yataklarını da geri almak üzere harekete geçti. Kerkük-Süleymaniye arasındaki Şuvan kasabasına giren Irak ordusu, herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Hakim tepeye konuşlanan ordu güçleri 30 kilometre mesafede yer alan Tak Tak'a ilerlemek için Bağdat'tan talimat beklemeye başladı.Bu arada sessizliğe bürünen yönetimi, Irak Merkezi Hükümeti ile yakınlaşmanın yollarını arıyor. Devam eden görüşmelerde, bazı alanlarda ambargonun kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Süleymaniye havaalanının uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.