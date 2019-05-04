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Irak, Suriye'de IŞİD'e karşı gizli operasyon düzenledi! Bağdadi son anda kaçtı

Irak Suriye'de IŞİD'e karşı gizli operasyon düzenledi. Örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında son anda kaçtığı duyuruldu

Irak, Suriye'de IŞİD'e karşı gizli operasyon düzenledi! Bağdadi son anda kaçtı

Irak İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Irak İstihbaratına bağlı Şahin Birimi, ordunun desteğiyle Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü IŞİD'e gizli operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD'ın yeni hücreler kurması ve organize olmasının  engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirtildi.

Örgütün lideri, Ebubekir Bağdadi ve onunla birlikte olan teröristlerin son anda bölgeden kaçtığı ileri sürüldü. 

Bağdadi, bir hafta önce 5 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti.  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak #suriye #ışid #bagdadi
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