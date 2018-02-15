Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Irak'ta gelecek ay yatırım şirketleriyle anlaşmalar yapılacak

Kuveyt'teki konferansa katılan yatırım şirketlerinin sayısı düşündüğümüzün üç kat üzerindeydi"

Irak'ta gelecek ay yatırım şirketleriyle anlaşmalar yapılacak

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı konferansında ülkeye destek sunacak yabancı yatırım şirketleriyle anlaşmaların gelecek ay başlayacağını duyurdu.

İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Kuveyt'teki konferansa katılan yatırım şirketlerinin sayısı düşündüğümüzün üç kat üzerindeydi. Uluslararası toplumu, yatırım projeleri aracılığıyla ülkeye çekmeyi başardık. Yabancı şirketlerle yatırım anlaşmalarına gelecek ay başlayacağız." dedi.

Irak'ın krize dönüşerek bir türlü meclisten geçemeyen 2018 yılı bütçesinin gecikmesine de değinen İbadi, meclis tarafından bütçenin geciktirilmesinin hükümetin birçok projesinin gerçekleştirilmesini engellediğini ifade etti.

Irak 2018 bütçesi, yaklaşık 91 milyar dolar olarak hesaplandı. Gelirlerin 72 milyar dolar olarak belirlendiği bütçede yaklaşık 19 milyar dolar açık bulunuyor.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kuveyt #ibadi #ırak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.