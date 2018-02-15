Kuveyt'teki konferansa katılan yatırım şirketlerinin sayısı düşündüğümüzün üç kat üzerindeydi"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı konferansında ülkeye destek sunacak yabancı yatırım şirketleriyle anlaşmaların gelecek ay başlayacağını duyurdu.



İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Kuveyt'teki konferansa katılan yatırım şirketlerinin sayısı düşündüğümüzün üç kat üzerindeydi. Uluslararası toplumu, yatırım projeleri aracılığıyla ülkeye çekmeyi başardık. Yabancı şirketlerle yatırım anlaşmalarına gelecek ay başlayacağız." dedi.



Irak'ın krize dönüşerek bir türlü meclisten geçemeyen 2018 yılı bütçesinin gecikmesine de değinen İbadi, meclis tarafından bütçenin geciktirilmesinin hükümetin birçok projesinin gerçekleştirilmesini engellediğini ifade etti.



Irak 2018 bütçesi, yaklaşık 91 milyar dolar olarak hesaplandı. Gelirlerin 72 milyar dolar olarak belirlendiği bütçede yaklaşık 19 milyar dolar açık bulunuyor.





