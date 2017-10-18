Irak'ın kuzeyindeki devlet kurma girişimi bozguna uğradı. Bölgesel Yönetim'in iki büyük partisi KDP ile KYB birbirinden ayrılıyor. Talabani'nin partisi KYB'nin Bağdat ile anlaştığı iddia edildi. Bu anlaşma ile Süleymaniye Erbil'den tamamen kopacak

Irak ordusunun Kerkük operasyonu bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. KDP ve KYB Erbil'i ikiye böldü. Süleymaniye Barzani'den kopacak.



Kerkük’te peşmergenin Irak ordusu ve Haşdi Şabi karşısında çekilmesinin arkasında gizli bir anlaşmanın yattığı öne sürüldü.



İddiaya göre, KYB’nin eski lideri Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani ile Bağdat, dokuz maddelik bir anlaşma imzaladı.



Anlaşmada Peşmerge'nin çatışmadan çekilmesinin yanı sıra önemli maddeler de bulunuyor. Süleymaniye ve Kerkük, Bağdat'a daha çok ekonomik maddelerle bağlanıyor.



"GİZLİ ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI



- Iraklı güçler, tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve Peşmerge Güçleri geri çekilecek.



- Süleymaniye Havalimanı açılacak.



- Süleymaniye ve Kerkük’teki memur maaşları merkezi hükümet tarafından ödenecek."



Merkezi hükümetin elini güçlendiren anlaşma ile Bölgesel Yönetim kendi içinde bölünme yaşadı. Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinden Bafel Talabani'yi sorumlu tutmuştu. Barzani, "Kerkük'te yaşananların sebebi, bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, önceki sınıra geri döndü." demişti.



ulusal.com.tr