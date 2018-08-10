Irak'ta itirazlar üzerine oylar elle sayıldı ancak seçim sonuçları değişmedi. Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu birinciliği , Başbakan Haydar İbadi'nin Nasr Koalisyonu üçüncü oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, 13 kentte elle yapılan sayımla elektronik ortamdaki sayım sonuçlarının aynı olduğunu açıkladı.



Birinciliği elde eden Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu yerini ve 53 olan sandalye sayısını korudu. İkinci olan Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise sıralamadaki yerini korumakla birlikte 47 olan sandalye sayısını 48'e çıkardı.



Başbakan Haydar İbadi'nin Nasr Koalisyonu ise 42 sandalyeyle üçüncü oldu. Diğer Şii gruplar da sandalye sayılarını korudu.



Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, büyük kentlerde sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, diğer şehirlerde ise ufak değişikliklerin olduğu bildirilmişti.





ulusal.com.tr