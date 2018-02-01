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Irak'ta ocak ayı bilançosu: 115 ölü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), ocak ayı içinde ülkede meydana gelen şiddet olaylarında 115 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak'ta ocak ayı bilançosu: 115 ölü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), ocak ayı içinde ülkede meydana gelen şiddet olaylarında 115 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNAMI'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta ocak ayı içinde yaşanan terör ve şiddet olayları ile çıkan silahlı çatışmalarda 115 Iraklı hayatını kaybetti, 255 Iraklı yaralandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, ocak ayı içinde en çok can kaybının 90 ölü, 233 yaralı ile başkent Bağdat'ta yaşandığına işaret edildi.

UNAMI raporuna göre Aralık 2017'de ülkede meydana gelen terör ve çeşitli şiddet olaylarında 69 kişi ölmüş, 142 kişi yaralanmıştı.

Irak, 2003'teki ABD işgali sonrası sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #UNAMI #ırak #115 sivil
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