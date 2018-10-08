Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar meydana geldi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de asker bulunuyor.

Irak'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. Biri asker 4 kişi kayatını kaybetti.



Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerindeki patlamarın adreslerinden biri merkeze 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasıydı. Bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.



Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Bir diğer saldırıda toplu taşıma aracına yerleştirilen bomba patlatıldı. Yer yine Bağdat'tı. Bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı, can kaybı yaşanmadı.



Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el-Cabiri, saldırıların IŞİD terör örgütü tarafından yapıldığını belirtti.



ulusal.com.tr