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Irak'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar meydana geldi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de asker bulunuyor.

Irak'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı

Irak'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. Biri asker 4 kişi kayatını kaybetti.

Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerindeki patlamarın adreslerinden biri merkeze 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasıydı. Bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bir diğer saldırıda toplu taşıma aracına yerleştirilen bomba patlatıldı. Yer yine Bağdat'tı. Bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı, can kaybı yaşanmadı.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el-Cabiri, saldırıların IŞİD terör örgütü tarafından yapıldığını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #bağdat
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