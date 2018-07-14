Irak'ın güneyinde hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı. Göstericiler, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek, yerel yetkilileri istifaya çağırıyor. Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.

Irak'ın güneyinde hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a ulaştı. Hükümet şehirdeki internet erişimini kesti.



Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'da, hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri yüzünden başlayan gösteriler, ülkenin güneyinde yer alan diğer kentlere de yayıldı.



Gösteriler Basra'nın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasiriyye kentlerinde de yapıldı. Yüzlerce gösterici, bu kentlerdeki valilik binası önünde toplandı.



Göstericiler, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek, yerel yetkilileri istifaya çağırıyor.



Başbakan İbadi, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Basra'ya giderek, oradaki güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.



Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.



Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı. Konsey, Irak hükümetinin " barışçıl gösterilerinden yararlanmaya çalışanlara vandalizm yanlılarına karşı caydırıcı önlemler" alacağını vurguladı.



Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti olma özelliğine sahip.



ulusal.om.tr

