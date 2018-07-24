Irak'ın güneyinde kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler hala devam ediyor. Gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana dek 14 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.

Irak'ta elektrik kesintileri ve işsizliğe karşı öfke dinmedi. Protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla da yaralı var.



Gösteriler, İran yönetiminin , borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini kesmesiyle başladı. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kent elektriksiz kaldı. Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halk isyan ettti.



Protestoculara güvenlik güçleri sert müdahale etti. 14 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.





ulusal.com.tr