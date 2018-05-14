Irak'ta yapılan seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun önde gittiği açıklandı. Başbakan Haydar İbadi'nin ise üçüncü sırada olduğu kaydedildi.

Irak'ta önceki gün yapılan genel seçimde Mukteda es- Sadr önderliğindeki bloğun önde gittiği açıklandı.Oyların yarısından fazlasının sayıldığını açıklayan Irak Seçim Komisyonu, Tahran destekli Şii lider Hadi el Amiri'nin bloğunun da yarışı ikinci götürdüğünü belirtti.Başbakan Haydar el Abadi'nin ise üçüncü sırada olduğu kaydedildi.Güvenlik ve seçim komisyonu kaynakları daha önce İbadi'nin seçimi önde götürdüğünü belirtmişti.Seçimden önce Başbakan İbadi yarışın favorisi olarak görülüyordu.Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 10 kentte nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre Sairun koalisyonunun 18 sandalye, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu'nun, 8'er sandalye kazandığı belirtildi.Başbakan Haydar İbadi'nin Nasır Koalisyonu'nun da Bağdat'tan 8'er milletvekili çıkardığı ifade edildi.Ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre, Kuzey Irak Bölgesi’nde yapılan genel seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi, Bölgesel Yönetim genelinde açık arayla birinci parti oldu.KDP’yi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip ederken, Değişim Hareketi (Goran) üçüncü parti oldu.Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, oy sayım sonucunun 12 Mayıs’tan sonra açıklanacağını duyurdu.