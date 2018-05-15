Irak'ta seçimlerde hile yapıldığı yönündeki tartışmalar sürüyor. Özellikle Türkmenlerin yaşadığı Kerkük'te, seçim sonuçlarına karşı mavi bayrak direnişi başlatıldı.Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi de iddiaları Başbakan İbadi ile görüştü. İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdiği belirtildi.Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'teki seçim usulsüzlükleri konusunda İbadi ile görüştüğünü açıkladı."Başbakan, Kerkük'te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde" diyen Salihi, İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması için talimat verildiğini aktardı.Salihi, akşam saatlerinde de eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ile görüştü. Görüşmede Türkmenlerin maruz kaldığı seçim usulsüzlüklerini ele alacaklarını söyledi.Maliki'nin başında bulunduğu Irak İslami Dava Partisi'ne bağlı memurların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nde görevli olduğu biliniyor.Bağımsız Yüksek Komiserliği başkanı Man el Hitavi, Kekük'teki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.Seçimlerde usulsüzlük olduğunu savunan Türkmenler mavi bayrak direnişi başlattı. Kerkük'teki tüm yollar kapatıldı.Erbil'de 6 Kürt partisi seçimde hile yapıldığı iddiasıyla seçimlerin BM gözetiminde yeniden yapılmasını istedi.