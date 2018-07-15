Irak'ın Basra, Kerbela ve Necef kentlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden protestocular, zorla il meclis binasına girdi. Polislerin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 polis de yaralandı. Öte yandan Irak Başbakan İbadi kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdi.

Irak'ın Basra, Kerbela ve Necef illerinde, gösterileri kontrol altına almak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Ancak Irak'ın Basra kentinde göstericilerin, Basra İl Meclis binasına zorla girdiği bildirildi.



Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, polis güçleri Basra İl Meclis binasına giren göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Protestocular da polislere taş atarak karşılık verdi.



Polis müdahalesi nedeniyle 2 göstericinin hayatını kaybettiği, eylemcilerin taş atması sonucu 10 polisin de yaralandığı ifade edildi.



Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentinde önceki gün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.



Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.



Başbakan Haydar İbadi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıkladı.



ulusal.com.tr