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Irak'ta tartışmalı bölgelerde çatışmalar 24 saat durduruldu

Irak'ta tartışmalı bölgelerde çatışmalar 24 saat durduruldu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, operasyonları durdurma emri verdi. Bu arada Irak ordusu ile peşmerge arasında ateşkes sağlandığına ilişkin Amerika'dan gelen açıklama yalanlandı. Amerikalı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını söyledi

Irak'ta tartışmalı bölgelerde çatışmalar 24 saat durduruldu

Irak'ta çatışmalar durduruldu. Başbakan Haydar İbadi, orduya operasyonları 24 saat durdurma talimatı verdi.

Operasyonlar geçici olarak durdu ama ateşkes sağlanmadı. Amerika'nın IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Bağdat ile Erbil arasında ateşkesin sağlandığını açıklamıştı O açıklama Bağdat tarafından yalanlandı. Amerikalı sözcü de açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını söyledi.

Amerika, Irak ordusunun meşru kuvveti olan Haşdi Şabdi'nin liderlerinden Ebu Mehdi Mühendisi de "terörist" diye tanımlamıştı. Bağdat o açıklamaya da bir yanıt verdi, "Haşdi Şabi, Irak'a bağlı bir güçtür" dedi.


Bağdat, Erbil'e de bir kez daha çağrı yaptı. "Havalimanlarını ve sınır kapılarını teslim etsinler" çağrısı yaptı. 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi de Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Erbil'i kayıtsız şartsız masaya oturmaya davet etti, "yoksa İsrail bayrağı da işinize yaramaz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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