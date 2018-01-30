"Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan çalışma başlatıldı. Bu, birkaç gün içerisinde bitmeyecek. Arananların kovuşturulması için Irak ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında büyük bir iş birliği mevcut"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, misyonu ülkede yolsuzlukla mücadele olan çalışma başlattıklarını açıkladı.



Başkent Bağdat'taki bakanlar kurulu toplantısının ardından basın açıklaması düzenleyen İbadi, "Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan çalışma başlatıldı. Bu, birkaç gün içerisinde bitmeyecek. Arananların kovuşturulması için Irak ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında büyük bir iş birliği mevcut." dedi.



Bakanlar kurulunda yolsuzlukla mücadele dosyalarının ve seçimlerin zamanında yapılması konusunun ele alındığını aktaran İbadi, ABD'nin Enbar'daki hava saldırılarına ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

Nerede olursa olsun emniyet ve istihbarat birimlerinin terörle mücadeleye devam ettiğini söyleyen İbadi, "Irak güçleri, Suriye sınır hattında denetimlerini sürdürüyor." ifadesini kulandı.

ABD'nin 27 Ocak'ta Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.



Irak'ta yolsuzlukla suçlanan 4 bakandan biri olan eski Ticaret Bakanı Abdulfellah es-Sudani, 25 Ocak'ta Lübnan'daki Interpol polisi tarafından Bağdat yönetimine teslim edilmişti. Ayrıca eski Elektrik Bakanı Eyhem Cesim Muhammed es-Samrai, eski Savunma Bakanı Hazım Şalan, eski Ulaştırma Bakanı Luey el-Urs da yolsuzlukla suçlanıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün raporlarına göre Irak, en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alıyor.



