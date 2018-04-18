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Irak'ta yüzlerce idam!

Bağdat yönetimi, 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üyelikten idama mahkum etti.

Irak'ta yüzlerce idam!

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

Başkent Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkında kararın bugün çıktığı ve idam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğu bildirildi.

Iraklı yetkililer, Bağdat'taki mahkemede 97 yabancı uyruklunun idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade ediyor.

Hüküm giyenler arasında Türk vatandaşı kadınlar da var

Ceza alanların arasında kadınların da bulunduğu ve yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Musul'daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi.

Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar, "Duruşmalarda bu kişilerin suç işlediği kanıtlanmıştır" dedi.

Aralık 2017'de IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan eden Irak hükümeti, örgüte üyelikle suçlananların yargılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Bağdat ve Musul'da kurulan mahkemelerde toplu yargılamalar düzenleniyordu.

Pazartesi günü, IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 11 kişi idam edilmişti./BBCTürkçe

Etiketler; #ırak #bağdat #ışid #musul #Irak idam cezası
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