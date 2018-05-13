IŞİD terörü başladıktan sonra ilk kez genel seçimlere giden Irak'ta, kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan İbadi yarışı önde tamamladı. Seçime katılım oranının yüzde 44,5 olduğu açıklandı. Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'teki şaibe iddialarından endişeli...

Irak'taki genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nu kazandı.



Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve ülkenin diğer kentlerinde IŞİD'ten sonra ilk kez sandık başına gidildi.



Iraklılar seçmen kartını göstererek elektronik cihazlarda oyunu kullandı. Ülkenin bazı yerlerinde ilk defa kullanılan elektronik seçim sistemlerinde arızalar meydana geldi.



Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranının yüzde 44,52 olduğunu açıkladı.



Elektronik seçim sisteminde gün içinde yaşanan arzalara seçimlerde usülsüzlük iddialarını gündeme getirdi.



Özellikle Kerkük'te rahatsızlık yaratan iddialara ilişkin Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi dün akşam basın toplantısı düzenledi.



Salihi, sandık başına giderek demokratik hakkını kullanan Türkmenlerin oylarının devlet tarafından korunması gerektiğini söyledi.



Salihi, seçimlerin Kerkük ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını, bu istikrarın her zaman muhafaza edilmesi gerektiğini de belirtti.



Nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.





ulusal.com.tr