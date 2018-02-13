Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı.
Irak Sivil Havacılık Kurumu, IKBY'deki havalimanlarından umre uçuşlarının gerçekleştirilmesine karar verdi.
Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı
Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı.