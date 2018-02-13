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Irak'tan flaş IKBY kararı
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Irak'tan IKBY kararı: Uçuş yasağı kaldırıldı

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı

Irak'tan IKBY kararı: Uçuş yasağı kaldırıldı

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, IKBY'deki havalimanlarından umre uçuşlarının gerçekleştirilmesine karar verdi.

Etiketler; #ırak #ıkby #umre
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