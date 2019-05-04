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Irak'tan Suriye'de gizli operasyon: IŞİD'in sözde lideri Bağdadi kaçtı

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü IŞİD'e karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgütün sözde lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu

Irak'tan Suriye'de gizli operasyon: IŞİD'in sözde lideri Bağdadi kaçtı

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü IŞİD'e karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgütün sözde lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Genel Müdürü Ebu Ali es-Sabri, ülkenin resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü IŞİD'e karşı gizli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. 

Operasyonda IŞİD'in yeni hücreler kurması ve organize olmasının engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirten Sabah, "Ebubekir Bağdadi ve onunla birlikte olan teröristler, gizli operasyon başladığı sırada bölgeden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Sabah, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığına dair bilgi vermezken, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #suriye #ışid #bagdadi
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