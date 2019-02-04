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Irak'tan Trump'a yanıt

Irak Cumhurbaşkanı Salih, "ABD'nin Irak'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." dedi

Irak'tan Trump'a yanıt

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlerini Irak'ta bırakacağı yönündeki açıklamasına karşılık bunun Irak hükümetinin kararıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Salih, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD'nin Irak'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." dedi.

Trump'ın ABD askerlerinin "İran'ı gözetlemek" amacıyla Irak'ta kalması için resmi talepte bulunmadığını söyleyen Salih, ABD ile Irak arasındaki tek seçeceğin, bazı konularda ayrışmak değil iş birliği olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #trump #abd #salih
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